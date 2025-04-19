Joker skandalı: 32 ilde ehliyet sınavı vurgununa dev operasyon
Bitlis merkezli 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilen suç örgütüne büyük darbe vuruldu. Sınavlara okuma yazma bilmeyen kişilerin yerine “joker” aday yerleştiren şüphelilere yönelik operasyonda 301 kişi yakalandı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçları kapsamında kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Bitlis ve ilçelerindeki bazı sürücü kurslarında, okuma yazma bilmeyen kişilerin yerine sınavlara giren joker adaylar ve kopya düzeneği kullanarak sürücü belgesi alan kişiler tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, Bitlis merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 43 organizatör ve suça karışan 258 kişi gözaltına alındı. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda şu materyaller ele geçirildi:
3 ruhsatsız tabanca
4 ruhsatsız tüfek
Gaz bombası
348 tabanca fişeği
36 tüfek kartuşu
11 AK-47 fişeği
Kopya düzeneğinde kullanılan 9 cep telefonu ve 3 kulaklık
5 sahte kimlik
5 sikke
Çok sayıda dijital materyal
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.