Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "Kaan" ismi nerden geliyor?

Güncel bir Türkoloji tartışması: Kaan adı yanlış mı? Dilimizde neden hem kağan hem de kaan adı kullanılıyor?

# Yurt # tarih # kültür sanat
Son Güncelleme:
Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "Kaan" ismi nerden geliyor? - Resim: 1 1 5

Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "Kaan" ismi yanlış mı?

Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "Kaan" ismi nerden geliyor? - Resim: 2 2 5

Türkçe kökenli olan ve yazıtlarda adı geçen "Kagan" çok eski bir sözcüktür. Çağdaş Türkçe'de Kağan olarak kullanılıyor.

Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "Kaan" ismi nerden geliyor? - Resim: 3 3 5

Kağan adı Moğolca'da "g" harfi düştüğü için "Kaan" şeklinde yerini alır. Daha sonra Çağatay Türkçesine "Kaan" şeklinde geçti.

Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "Kaan" ismi nerden geliyor? - Resim: 4 4 5

Çağatay Türkçesinden de Türkiye Türkçesine "Kaan" şeklinde geçti. Yani "Kaan" adı yanlış değil. Türkiye Türkçesine başka bir lehçeden geçtiği için işleri karıştırdı.