Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "Kaan" ismi nerden geliyor?
Güncel bir Türkoloji tartışması: Kaan adı yanlış mı? Dilimizde neden hem kağan hem de kaan adı kullanılıyor?
# Yurt # tarih # kültür sanat
Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "Kaan" ismi yanlış mı?
Türkçe kökenli olan ve yazıtlarda adı geçen "Kagan" çok eski bir sözcüktür. Çağdaş Türkçe'de Kağan olarak kullanılıyor.
Kağan adı Moğolca'da "g" harfi düştüğü için "Kaan" şeklinde yerini alır. Daha sonra Çağatay Türkçesine "Kaan" şeklinde geçti.
Çağatay Türkçesinden de Türkiye Türkçesine "Kaan" şeklinde geçti. Yani "Kaan" adı yanlış değil. Türkiye Türkçesine başka bir lehçeden geçtiği için işleri karıştırdı.