Kabataş-Bağcılar tramvay hattında kaza! Bazı duraklarda seferler durdu

İstanbul’da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda yaşanan araç kazası nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, tramvaylar yalnızca Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında hizmet veriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında kaza! Bazı duraklarda seferler durdu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’un en yoğun toplu ulaşım hatlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda kara yolunda yaşanan araç kazası ulaşımı etkiledi. Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda seferlerin normal güzergâhında gerçekleştirilemediğini bildirdi.

Metro İstanbul’un X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana gelmiştir. Yolun kapanması nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır.”

Avukat Tuğrulhan Dip Mossad’a bilgi sızdırmaktan gözaltındaAvukat Tuğrulhan Dip Mossad’a bilgi sızdırmaktan gözaltındaGündem
Bakan Kurum konuştu: “Akan kan er ya da geç hakkını arayacak”Bakan Kurum konuştu: “Akan kan er ya da geç hakkını arayacak”Gündem
tramvay
Günün Manşetleri
“Akan kan er ya da geç hakkını arayacak”
Zam şampiyonları belli oldu
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup
30 ilde dev FETÖ operasyonu
MOSSAD ajanı yakalandı!
Meteoroloji’den uyarı
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi!
Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?
Beklenen Marmara depremi maalesef olacak
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
Meteoroloji’den uyarı Meteoroloji’den uyarı
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?