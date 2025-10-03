Kabataş-Bağcılar tramvay hattında kaza! Bazı duraklarda seferler durdu
İstanbul’da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda yaşanan araç kazası nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, tramvaylar yalnızca Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında hizmet veriyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul’un en yoğun toplu ulaşım hatlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda kara yolunda yaşanan araç kazası ulaşımı etkiledi. Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda seferlerin normal güzergâhında gerçekleştirilemediğini bildirdi.
Metro İstanbul’un X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana gelmiştir. Yolun kapanması nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır.”