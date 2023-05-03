14 ay kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti: 10 santimetrelik tümör tespit edildi

Uzun bir ameliyat, özellikle çıkartılan bölgenin büyüklüğüne göre ameliyatın saati değişebiliyor. Bizimki yaklaşık 4,5 saat sürdü. Bu tür hastalarda eğer biraz daha büyük kitle mevcut ise 10 saate kadar süren vakalar olabiliyor. Kitle büyüdükçe geriye kalan fonksiyon bozukluğu o kadar fazla oluyor maalesef. O sebeple bu hastalarda erken tanı çok önemlidir. Bu hastaların tedavisi için birkaç kliniğin beraber çalışması gerekiyor. Genel cerrahinin, ortopedinin ve plastik cerrahinin birlikte çalışması lazım. Bölgede de ilk defa yapılan bir ameliyat oldu.