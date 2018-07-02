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Kabotaj bayramı coşku ile kutlandı

Hatay'ın İskenderun İlçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Yelken, yüzme ile çeşitli yarışlar ve gösterilerin yapıldığı kutlama etkinliği yurttaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kabotaj bayramı coşku ile kutlandı


Hatay'ın İskenderun İlçesinde Kabotaj Bayramı'nın 92'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Atatürk Anıtı alanında yapıldı. Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Meclis Başkanı Adnan Yener, tüm yurttaşların Kabotaj Bayramı’nı kutladı.

Konuşmanın ardından şehitler anısına denize çelenk bırakıldı. İskele yanında yapılan yarışlar yurttaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yüzme yarışında sporcular kıyasıya mücadele etti. Yelkenciler de aynı bölgede oluşturulan parkurda yarıştı.

İskenderun Sportif Havacılık Kulübü 15 paraşüt sporcusu ile katıldı. Paraşütçüler eski radardan gökyüzünde süzülerek anıt alanına iniş yaptı.

Yarışları ve gösterileri heyecanla izleyen yurttaşlara, ekmek arası balık ikram edildi.
 
Etiketler; #Kabotaj Bayramı #hatay
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