Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, kaçak elektrik denetimi yapan ekibin önünü kesen bir grup vatandaş, görevlileri darbederek araçlarına da zarar verdi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri eşliğinde ilçeye bağlı Kuskunlu Mahallesi'ne giden kaçak elektrik denetimi yapan görevliler, tarımsal sulamada kullanılan trafolara Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) cihazı taktı.



İddiaya göre, bu sırada görevlilerin yanına gelen ve kaçak elektrik denetlemesi yapılmasını istemeyen yaklaşık 50 kişilik bir grup, ekiplerin önünü keserek çalışmalarını engellemek istedi. Jandarma ekiplerinin "dağılın" uyarısını dikkate almayan gruptakiler, 3 görevliyi darbedip araçlarına zarar verdi.



Jandarma ekiplerinin havaya ateş açarak gruptakileri dağıtmasının ardından, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Açıklamada, Dicle Elektrik yetkililerince, OSOS cihazlarının vatandaşlar tarafından zorla söküldüğü öne sürülerek, Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.