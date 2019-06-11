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Kaçak elektrik ile üretilen Bitcoin düzeneği ele geçirildi

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak elektrik ile üretilen Bitcoin düzeneği ele geçirildi. Evin yanındaki trafodan çekilen kablolarla Bitcoin üretimi yapılan bilgisayara el konuldu.

Kaçak elektrik ile üretilen Bitcoin düzeneği ele geçirildi

Edirne'de Bitcoin operasyonu yapıldı. Meriç ilçesinde kaçak elektrik ile üretilen düzeneği bulundu. 

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Kavaklı köyünde bir eve operasyon düzenlendi. 

Trafodan kaçak şekilde çekilen kablolarla Bitcoin üretimi yapılan bilgisayara elektrik sağlandığı tespit edildi.

Kaçak elektrik ile Bitcoin üretilen düzeneğe el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #edirne
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