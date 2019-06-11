Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak elektrik ile üretilen Bitcoin düzeneği ele geçirildi. Evin yanındaki trafodan çekilen kablolarla Bitcoin üretimi yapılan bilgisayara el konuldu.

Edirne'de Bitcoin operasyonu yapıldı. Meriç ilçesinde kaçak elektrik ile üretilen düzeneği bulundu.



Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Kavaklı köyünde bir eve operasyon düzenlendi.



Trafodan kaçak şekilde çekilen kablolarla Bitcoin üretimi yapılan bilgisayara elektrik sağlandığı tespit edildi.



Kaçak elektrik ile Bitcoin üretilen düzeneğe el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





ulusal.com.tr