Erzurum'un Horosan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Erzurum-Ağrı karayoluna bağlanan köy yolunun girişinde, henüz sürücüsü belirlenemeyen ve çok sayıda kaçak göçmeni taşıyan 04 AF 996 plakalı bir kamyon şarampole devrildi.



Kazada çoğunluğu Afganistan uyruklu olan ve kaçak olarak yurda giren kişilerden ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gönderilen jandarma, sağlık görevlileri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.







Ekiplerin kaza alanındaki çalışmaları sürüyor.