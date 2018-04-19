KFC Türkiye hakkında flaş karar
KFC Türkiye hakkında flaş karar
Türkiye’den Macron’un açıklamalarına tepki
Türkiye’den Macron’un açıklamalarına tepki
Seçim kararı sonrası Başbakan Yıldırım'dan açıklama
Seçim kararı sonrası Başbakan Yıldırım'dan açıklama
YSK'dan erken seçim açıklaması
YSK'dan erken seçim açıklaması

Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Erzurum'un Horosan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Erzurum-Ağrı karayoluna bağlanan köy yolunun girişinde, henüz sürücüsü belirlenemeyen ve çok sayıda kaçak göçmeni taşıyan 04 AF 996 plakalı bir kamyon şarampole devrildi.

Kazada çoğunluğu Afganistan uyruklu olan ve kaçak olarak yurda giren kişilerden ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gönderilen jandarma, sağlık görevlileri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Ekiplerin kaza alanındaki çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum #horosan #ağrı #trafik kazası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.