banner1005
Tatar: Türkiye ile aynı düşünüyoruz
Tatar: Türkiye ile aynı düşünüyoruz
Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava
Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava
Nihat Özdemir, başkan adaylığını açıkladı
Nihat Özdemir, başkan adaylığını açıkladı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza

Elazığ'ın Palu ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza verildi.

Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza

Elazığ'ın Palu ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye toplamda 240 bin lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbulut köyü kırsalında kaçak olarak toplanan salep soğanlarının kamyonetle Diyarbakır'a götürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda söz konusu aracı Gökdere mevkisinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 5 çuval içerisinde 140 kilogram salep soğanı ele geçirdi.

Araçta bulunan şüpheliler R.S, M.S.S, A.S. ve A.G. hakkında işlem yapılarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan her birine 60 bin lira olmak üzere 240 bin lira idari para cezası verildi.

Salep soğanları, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.