Kaçak sigara kargosunu polise ihbar eden müdür öldürüldü

Adana’nın Çukurova ilçesinde, kargo şubesine bırakılan kaçak sigara paketiyle ilgili polise bilgi veren şube müdürü Kamil Çelik, şüpheli tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Zanlılar kaçtı, ekipler yakalama çalışması başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kaçak sigara kargosunu polise ihbar eden müdür öldürüldü
Yayınlanma:

Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde, kaçak sigara göndermek isteyen şüpheli ile şube müdürü arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Durumu polise bildiren kargo şubesi müdürü Kamil Çelik, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerindeki bir kargo şirketi şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin, içinde kaçak sigara bulunan paketi kargoya vermek istediği öğrenildi. Durumu fark eden şube müdürü Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kargoya polis tarafından el kondu.

Bir süre sonra tekrar şubeye dönen şüpheli, Çelik ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla Çelik’e ateş ederek kaçtı.

Kaçak sigara kargosunu polise ihbar eden müdür öldürüldü - Resim : 1
Kargo Müdürü Kamil Çelik

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

