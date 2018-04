Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kaçak yapılaşma sonunun çözümü için çürük olmayan bağımsız birimlerde vatandaşın imara ve iskana aykırılığını bildirerek, cüzi bir ücret ödenmesi karşılığında kayıt altına alınmasını öngören düzenlemeyi Meclis'ten çıkaracaklarını açıkladı.

Özhaseki, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



TBMM'de torba yasa içerisinde görüşülmeyi bekleyen kentsel dönüşüm yasasının seçim sürecinde çıkarılacağını tahmin etmediğini belirten Özhaseki, 40 maddelik düzenlemenin çıkarılmasının zaman alacağını ifade etti.



"13 milyon bağımsız birim devletle ihtilaflı." diyen Özhaseki, bu düzenlemede bu sorunun çözülmesine ilişkin maddeler bulunduğuna değinerek, şöyle konuştu:



"Türkiye'de yaklaşık 25-26 milyon civarında bağımsız birimin yüzde 60'ının devletle ihtilaflı olduğu bir ortamdayız. İmara aykırılıklar var, işgaller var. Devletle ihtilaflı çözüm bekleyen yerler var. Mahkemelerde sürünen yerler var. Bu ülkede yüzde 60 mülk sahibi devletle ihtilaflıysa buna bir çözüm getirmek lazım. Eğer imara aykırılıktan bahsettiğimizde şu andaki kanuni mevzuat uygulansın diyorsanız, bu konuda iki tane kanuni mevzuat var. Bir tanesi para cezası yazacaksınız, biri de yıkacaksınız. Bunu kim yapacak? Belediyeler. Hangi belediye yapıyor peki? AK Parti'li belediye mi, CHP'li belediye mi? Hiç birisi yapamıyor. Ben burada belediye ayırmıyorum."



"Çürük olmayanlara yeni imara geçinceye kadar izin vermek lazım"



İzmir'in yüzde 62'sinin, Sarıyer'in yüzde 80'inin, Üsküdar'ın ise yüzde 75-80'inin kaçak olduğuna işaret eden Özhaseki, buradaki hiçbir belediye başkanının bu konutlara ceza yazamadığını ve yıkamadığını belirtti.



Yıkmanın da doğru bir uygulama olup olmadığının tartışılır bir konu olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:



"Burada ne gibi zararlarımız var. Belediye burada oturan 10 daireden vergi alamıyor. Emlak vergisini arsadan alıyor. Belediye oradan kayba uğruyor. Maliye aynı şekilde. İçinde oturan vatandaş kat mülkiyetine geçememiş, elinde bir tapusu yok. İpotek verecek olsa bankaya veremiyor. Arsa üzerinden tapusu var. Ekonomik bir değer olarak da gözükmüyor. Böyle bir belayla karşı karşıyayız. İşte bütün bunların çözümü en azından vatandaşın gelip rızasıyla halihazırdaki imara, iskana aykırılığını bildirmesi. Bildirdikten sonra cüzi bir ücreti ödemesi ve kayıt altına alınması. Bu kayıt altına alınmakla birlikte artık devletle vatandaşın kavgasının bitmesi."



"Kavgaları bitireceğiz"



Bakan Özhaseki, mevcut kanunda imar ve iskanı olmayan yapılar için "su, gaz, kanal bağlantısı yapılamaz" hükmüne yer verildiğine işaret ederek, "Şu anda bir tane su, kanal bağlanmayan ev var mı? Göstersinler bana. O da yok. O zaman bunları kayıt altına alıp, en azından çürük olmayanlara yeni imara geçinceye kadar izin vermek lazım. O verilen belge kavgayı bitirecek, bir barış getirecek ama yeni imara geçeceği zaman belediyeden gidip imarını alacak. Halihazır mevzuat neyse onu yapacak." diye konuştu.



İstanbul Avcılar'dan örnek veren Özhaseki, "5 kat gözüküyor ama herkes üste ikişer, üçer kat daha koymuş. CHP'li belediye başkanı gelmiş diyor ki 'Şurayı bir legalleştirelim, olduğu haliyle neyse yazalım, bir kere kabul edelim, en azından vatandaş işine gücüne baksın.' diyor. Makul de bir teklif. Bunu yazacağız böyle. Kavgaları bitireceğiz." ifadelerini kullandı.



Bütçe, deprem tehlikesine karşı kullanılacak"



Burada yapılan ödemelerden bir bütçe oluşacağını anlatan Özhaseki, şu bilgileri verdi:



"Buradan oluşacak bütçeyi başka hiç bir yere karıştırmadan kentsel dönüşüm özel bütçesi hesabında tutacağız. Deprem tehlikesine karşı bu bütçeyi kullanacağız. Belediyelere sıfır faizli bu paradan dönüştürecekleri yerler için para vereceğiz. Onlar da dönüşüm için kullanacaklar. Sonra 3 sene sonra paramızı geri isteyeceğiz. Burada müthiş bir gelir var. Ben bununla ilgili bir çalışma yaptım. Meclise getireceğim, kapanmadan. Bir haftaya gelmesi lazım."

Bu düzenlemenin içerisinde yapı denetim firmalarına yönelik de bir madde eklemek istediklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Ceza almamış, temiz, pis işlere buluşmamış firmaları dizeceğiz. Adam geldi müracaat etti, bilgisayardan karşısına kim çıkarsa onunla anlaşacak. Fiyatları da iyice indirdik aşağıya, pazarlık imkanı da yok. Bundan sonra pahalı da diyemeyecekler." diye konuştu.



Türkiye'nin topraklarının büyük kısmının Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde olduğunu kaydeden Özhaseki, değerlendirmelerine şöyle devam etti:



"Bunu bile bile deli gibi niye oturuyoruz biz. Bir an önce kentsel dönüşüme girmek lazım. Bu bütçe oluştuğunda kentsel dönüşüme hızla girip her tarafı tertemiz etmemiz lazım. Şehircilik Şurası'nda yakaladığımız temel sonuçları uzun kanun metinleri içinde Meclise getirip, şu aritmetik içinde çıkaramayabiliriz. Zaman bulamayabiliriz bunlara ama ben elimdeki yetkiyle, kanuni emir, mevzuat olarak değil, bunu inisiyatif olarak kullanacağız. Kanunları da daha sonra çıkaracağız."



Yeni otopark yönetmeliği



Bakan Özhaseki, 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yürülüğe girecek yeni otopark yönetmeliği ile ilgili ufak tefek sorunlar olduğunu anımsatarak, "Makul olan sorunların hepsini tespit ettik, yeni çözümler bulduk onlara. Oraya ufak ilaveler olacak ama otopark yönetmeliğindeki ana düşüncemizde hiçbir değişiklik yok." dedi



Yönetmelikte her daireye bir otopark gösterilmesi zorunluluğunun yanı sıra çarşı içerisindeki evini veya iş yerini yıkıp parselini otopark olarak kullanmak isteyenlere yönelik kolaylıkları içeren düzenlemeler de yaptıklarını hatırlatan Özhaseki, "Vatandaş dükkanını, evini yıkıp isterse otopark yapıp, para kazanmak gibi bir düşüncesi varsa belediyeye gitmeden, izin alamadan, plan tadilatı yapmadan orayı olduğu gibi otoparka çevirebilecek. Eskiden belediyeye gidiyordu, 'Otopark yapmak istiyorum' diyordu. Plan tadilatlarına giriyordu, bir sene sürüyordu. Belediye biraz zorlaştırıyordu ticari bir şey döndüğü için. Şimdi öyle değil. Adam oradaki ev, konut, dükkan parselini otopark yapıp para kazanmak istiyorsa serbest. Hemen yıksın başlasın. Ona benzer de kolaylıklar geldi." diye konuştu.





Yönetmeliğe itirazların çarşı içi parsel sahiplerinden geldiğini aktaran Özhaseki, burada da "komşu persellerle çözmeleri", "belediye ile protokol yapıp, anlaşıp, tapuya şerh vererek otopark sorununu çözdüğünü ilan etmeleri" gibi çözüm yolları getirdiklerini belirtti.



TOKİ'den yönetmeliğe itiraz



Özhaseki, "TOKİ'nin itirazı oldu. Onlar da 'dar gelirlilere yaptığımız konutlarda sıkıntıya mı gireriz' diye düşünceleri vardı. 'Açık otopark yapın.' dedik onlara da. Açık otoparka razıyız yeter ki ama otopark yeri göstersinler." değerlendirmesini yaptı.