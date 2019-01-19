banner1002
İstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu
'Türkiye’nin kaygıları dikkate alınmalı'
'Türkiye’nin kaygıları dikkate alınmalı'
Akdeniz'de 20 göçmenin bulunduğu bot battı
Akdeniz'de 20 göçmenin bulunduğu bot battı
ABD'li generalden çekilme açıklaması
ABD'li generalden çekilme açıklaması

Kaçakçılık operasyonunda 11 tutuklama

Sigara ve tütün kaçakçılığı yapanlara yönelik Van merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 11'i tutuklandı 

Kaçakçılık operasyonunda 11 tutuklama

Van merkezli 6 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017'de düzenlenen 17 operasyonda ele geçirilen 560 bin 250 paket kaçak sigara ile 1 ton 754 kilogram kaçak nargile tütünüyle ilgili Van, İstanbul, Hakkari, Adana, Ağrı ve Batman'da çalışma başlatıldı. 

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Van'da 34, Hakkari'de 2, İstanbul, Adana, Ağrı ve Batman'da 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından, 5'i de savcılıkça serbest bırakıldı. 

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #van
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.