Sigara ve tütün kaçakçılığı yapanlara yönelik Van merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 11'i tutuklandı

Van merkezli 6 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017'de düzenlenen 17 operasyonda ele geçirilen 560 bin 250 paket kaçak sigara ile 1 ton 754 kilogram kaçak nargile tütünüyle ilgili Van, İstanbul, Hakkari, Adana, Ağrı ve Batman'da çalışma başlatıldı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Van'da 34, Hakkari'de 2, İstanbul, Adana, Ağrı ve Batman'da 1 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından, 5'i de savcılıkça serbest bırakıldı.



Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı.

