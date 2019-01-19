Van merkezli 6 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017'de düzenlenen 17 operasyonda ele geçirilen 560 bin 250 paket kaçak sigara ile 1 ton 754 kilogram kaçak nargile tütünüyle ilgili Van, İstanbul, Hakkari, Adana, Ağrı ve Batman'da çalışma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Van'da 34, Hakkari'de 2, İstanbul, Adana, Ağrı ve Batman'da 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından, 5'i de savcılıkça serbest bırakıldı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı.
Sigara ve tütün kaçakçılığı yapanlara yönelik Van merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 11'i tutuklandı
Van merkezli 6 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı.