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Kaçaklar, minibüsle ferobata yetişmeye çalışırken kaza yaptı

Van'da feribot iskelesine giden 60 Afgan kaçağın içinde bulunduğu minibüs devrildi. Kazada 3 kaçak hafif yaralanırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. 

Kaçaklar, minibüsle ferobata yetişmeye çalışırken kaza yaptı

Van'da feribot iskelesine giden 60 Afgan kaçağın içinde bulunduğu minibüs devrildi. Kazada 3 kaçak hafif yaralanırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. 

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 60 Afgan kaçağın, merkez Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nden feribotla Van'dan ayrılacaklarını öğrenmesi üzerine hemen çalışmalara başladı.

Tuşba Merkez ve Gölllü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri kaçakları yakalamak üzere bölgeye giderken, 60 kaçağı taşıyan minibüs ise sürücünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle kaza yaptı. Devrilen minibüste bulunan kaçaklardan 3'ü hafif yaralandı.

Kaçaklar, yaralıların tedavisinin ardından Van Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edilirken, minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van
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