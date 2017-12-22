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Kaçakları taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı; 34 yaralı

Erciş ilçesinde kaçakları taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada, 33'ü Afgan uyruklu, 34 kişi yaralandı.

Kaçakları taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı; 34 yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde kaçakları taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada, 33'ü Afgan uyruklu, 34 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Van-Erciş karayolu Ünseli mevkiinde meydana geldi. Erciş yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Afgan uyruklu 33 kaçak ile otomobildeki öğretmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi ile Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van
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