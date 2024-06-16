Kaçan kurbanlık dana panik yarattı

Vatandaşlara zor anlar yaşatan dana, bir motosiklete boynuz atarak devirdi, ancak motosiklet sürücüsü saldırıdan kıl payı kurtuldu. Sahipleri uzun çabalar sonucu danayı yakalayarak sakinleştirdi ve götürdü. Olayla ilgili konuşan Ahmet Kaan, "Hayvanı sabah bahçeye almaya çalışıyorlardı. Birdenbire kaçtı, arabalara çarptı, motoru devirdi. En sonunda burada direğe bağladılar. Bir ara hayvanı elektrik çarptı. Durum böyle, Allah kolaylık versin" dedi.

Görgü tanıklarından Yusuf Çubukçu, "Kurbanlığı eve götürüyorlardı. Bir adam onu tutmaya çalışıyordu, ama adamı sürükledi. Kaçarken bir motorcuyu düşürdü. Sonra burada bağladılar" şeklinde konuştu.

Olayın bir diğer tanığı Batuhan Karahan ise, "Biz kurban pazarına girdik. Adamlar arabayla getirdi, kapının önüne indirdiler. Sonra adam yanlışlıkla kurbanı bıraktı, hayvan kaçtı. Sabahtan beri peşindeyiz, şimdi elektrik direğine bağladılar. Elektrik çarptı" dedi.

Muhammet Can A. da, "Motorla geliyordum. Baktım, boğa ortalıkta geziyor. Motorcuya vurdu. Şimdi direğe bağladılar. Bağlamaları ile beraber hayvana elektrik çarptı. Şimdi hayvan bayıldı. Yaklaşık 1 saat oldu, hayvan yatıyor, hiç sesi çıkmıyor" ifadelerini kullandı.