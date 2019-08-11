Hiç yakalanmayacak gibi kaçtılar. Rize'de kaçan kurbanlık boğalar, belediye ekipleri ve sahiplerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık 3 saatlik kovalama mücadelesi sonucu boğalar yakalandı

Boğalar kaçtı, onlar kovaladı.



Rize'de kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.



Bahçeye kaçan boğayı yakalayamayan vatandaşlar, Rize Belediyesi kurban ekibinden yardım istedi.



Ekipleri gören boğa daha hızlı koşmaya başladı. Yakalama mücadelesi 3 saat sonra sonuç verdi.



Boğa yakalama ekibinde görev alan Murat Satır, 3 saatlik sürede 15 hayvana müdahale ettiklerini, 10 şikayet daha olduğunu ve gün boyunca çalışacaklarını söyledi.



ulusal.com.tr

