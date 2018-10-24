Hatay Valisi Erdal Ata, Suriye'den Türkiye'ye getirilen kişinin, kayıp Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Hatay Valisi Erdal Ata, valilik binasında yaptığı basın açıklamasında, 23 Ekim Salı günü üzerinde kimlik bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahsın güvenlik ve istihbarat birimlerince Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini söyledi.



Şahsın kimliğinin belirlendiğini dile getiren Ata, "Bugün devletimizin ilgili birimleri tarafından, Japon makamları ile yapılan istişareler neticesinde söz konusu şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Jumpei Yasuda olduğu tespit edilmiştir." dedi.



Japon gazetecinin, şu anda İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bulunduğunu aktaran Ata, gerekli işlemleri bittikten sonra Yasuda'nın Japon yetkililere teslim edileceğini belirtti.



Bir gazetecinin "Japon yetkililerin tepkisini" sorması üzerine Ata, "Sabah Ankara'daki Japon Büyükelçisi ile telefonla yaptığımız görüşmede bize teşekkürlerini ilettiler. Emniyet ve istihbarat birimlerimizin yaptığı başarılı bir çalışma sonucunda, 3 yıldan beri Suriye'de rehin tutulan bu gazeteci kurtarıldı." ifadesini kullandı.



Kurtarılmaya ilişkin askeri bir operasyonun olup olmadığının sorulması üzerine ise Ata, herhangi bir askeri operasyonun gerçekleşmediğini, emniyetin ve istihbarat birimlerinin yaptığı çalışma sonrasında basın mensubunun bulunduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Japonya Başbakanı telefonda görüştü



Bu arada, konu ile ilgili olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü.



Görüşmede Abe, Suriye'de teröristlerce rehin tutulan gazeteci Yasuda'nın kurtarılmasından ve Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.