Kaçış planı tünelde son buldu! Rize'de film gibi operasyon

Rize'de hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 51 yaşındaki İ.H., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kaçış planı tünelde son buldu! Rize'de film gibi operasyon
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Ardeşen ilçesi Kurtuluş köyünde saklandığı belirlenen şüpheli, baskın sırasında evinin içinden jandarmaya tabancayla ateş açarak kaçmaya çalıştı. Ancak, banyo dolabının arkasına gizlenmiş ve ormana çıkan tünelde yakalandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahla yağma", "kasten yaralama", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "tehdit" suçlarından 4 yıldır arama kararı bulunan İ.H.'nin adresini tespit etti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, şüphelinin kaçışı engellendi.

Evde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 48 mermi, 2 bilgisayar, yasaklı yayın kapsamında değerlendirilen 17 kitap ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin operasyonlara karşı hazırlık yaptığı ve evi güvenlik kameralarıyla izlediği ortaya çıktı.

Operasyon anları jandarma kamerasına yansırken, gözaltına alınan İ.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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