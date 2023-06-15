Kaderi ve ismi çilekle değişen köy: Şehirden akın akın geliyorlar

1962 yılında köy öğretmeni tarafından denenen çilek üretimi köyün kaderini değiştirdi. Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı olan Çilekli Köyü'ndeki üretimi ve zorluklarını köylüler anlattı.

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Önceki adı Katırözü'ydü İsmi ve kaderi çilek ile değişti. Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı yeni adıyla Çilekli köyü bir zamanlar su sorunu yaşıyordu.

1962 yılında köy öğretmeni Bursa'dan getirdiği çileği bu köyde denedi. Bol verim alınınca köy halkı çilek üretimine yöneldi. Köyün adı da Çilekli olarak değiştirildi.

Tarımdaki su sorunu da göletle çözülünce köylüler işi daha da büyüttü.

Köyde üretim güzel ancak üreticileri artan girdi maliyetleri vurdu. Çilek üretimini daha da artırmak istiyorlar ancak destek gerekiyor.

Köylüler ürünleri tüccara değil de direk halka ulaştırıyor. Çevre illerden köy ziyaretçi akınına uğruyor.

# sakarya # Çilekli

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