KADES İhbarında Şehit düşen Polis Memuru Tayfun Baş'a memleketinde gözü yaşlı veda!

Muğla'da, şiddet mağduru bir kadının Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı acil yardım çağrısına müdahale etmek üzere olay yerine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş, memleketi Denizli'de düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman polisin vedasında gözyaşları sel oldu.

"KIZIM, BABAN MELEK OLDU"

Muğla'da düzenlenen resmi törenin ardından karayoluyla memleketi Denizli'ye gönderilen şehit polis memuru Tayfun Baş'ın naaşı, Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirildi. Cenaze töreninde şehidin babası Bilal Baş, annesi Saniye Baş ve eşi Özlem Baş, Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken şehit eşi Özlem Baş'ın kucağındaki evladına bakarak, "Kızım, baban melek oldu" şeklindeki feryatları, törene katılan meslektaşlarını ve binlerce vatandaşı gözyaşlarına boğdu.

ASRİ MEZARLIK POLİS ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından ikindi namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin aziz naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Binlerce kişinin katıldığı kortej eşliğinde Asri Mezarlık'a götürülen şehit polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, buradaki Polis Şehitliği'nde dualarla ve saygı atışıyla toprağa verildi.

DEVLET ERKANI VE BİNLERCE VATANDAŞ SAF TUTTU

Yürekleri dağlayan cenaze törenine; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Denizli Milletvekilleri Şeref Arpacı ve Yasin Öztürk, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticileri, çok sayıda protokol üyesi, askeri erkan, güvenlik personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kahramana son görevini yerine getirmek isteyen binlerce Denizlili vatandaş katıldı.