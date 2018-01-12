Kadıköy'de bir apartmanın 10'uncu katından düşerek ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Kadıköy'de bir apartmanın 10'uncu katından düşerek ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki Mert Arabacıoğlu, Kozyatağı Mahallesi Dirlik Sokağı'nda 11 katlı bir binanın 10'uncu katından henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak zemine düştü.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan genç, apartmanın bahçesindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Otizmli olduğu öğrenilen Arabacıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.