banner982
Tahran'dan Asya hamlesi
Tahran'dan Asya hamlesi
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma: 1 asker şehit
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma: 1 asker şehit
Taksiciden, UBER sürücüsüne sopalı tehdit
Taksiciden, UBER sürücüsüne sopalı tehdit
Maden ocağında hava borusu patladı! Yaralılar var
Maden ocağında hava borusu patladı! Yaralılar var

Kadıköy'de araç yandı, trafik felç oldu

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda bir otomobilin yanması sonucu trafik felç oldu.

Kadıköy'de araç yandı, trafik felç oldu

Hollanda'dan tatil için Karaman'a giden ailenin D-100 Karayolu'nda alev alan aracı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kerim Döner'in kullandığı ve içerisinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu 62-XH-JG plakalı otomobil, D-100 Karayolu Uzunçayır Köprüsü altında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Bu arada,  Ankara istikametine doğru uzun araç kuyrukları oluştu. 

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kadıköy #araç #Trafik #yangın #d100
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.