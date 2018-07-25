İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında uyuşturucu satıcılarına yönelik asayiş denetimi yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı.
İstanbul'da film sahnelerini aratamayan operasyonun adresi Kadıköy, Fikirtepe Mahallesiydi.
Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan evler ve sokaklarda polis ekipleri asayiş denetimi yaptı.
Yüzlerce polis ve özel tim ekiplerinin de destek verdiği operaysonlar, polis helikopteri ile havadan takip edildi.
Şüphelilerin olduğu belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Polis ekipleri adresleri didik didik etti, uyuşturucu aradı.
Bazı şüpheliler uyarılara rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine devreye koçbaşı girdi. Kapılar kırıldı.
Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı asayiş denetiminde yüklü mitarda uyuşturucu madde ele geçirildi
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgualnmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.