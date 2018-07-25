banner982
Metro ve tramvay seferlerine yağmur engeli
Metro ve tramvay seferlerine yağmur engeli
Çavuşoğlu: Türkiye'ye vermiyoruz olmaz, biz üretimde de varız
Çavuşoğlu: Türkiye'ye vermiyoruz olmaz, biz üretimde de varız
Adnan Oktar'ın evinden cephanelik çıktı
Adnan Oktar'ın evinden cephanelik çıktı
Hakkında soruşturma başlatışmıştı! İşte Berna Laçin'e istenen ceza
Hakkında soruşturma başlatışmıştı! İşte Berna Laçin'e istenen ceza

Kadıköy'de asayiş denetimi

İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında uyuşturucu satıcılarına yönelik asayiş denetimi yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de asayiş denetimi

Çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. 

İstanbul'da film sahnelerini aratamayan operasyonun adresi Kadıköy, Fikirtepe Mahallesiydi.

Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan evler ve sokaklarda polis ekipleri asayiş denetimi yaptı. 

Yüzlerce polis ve özel tim ekiplerinin de destek verdiği operaysonlar, polis helikopteri ile havadan takip edildi.  

Şüphelilerin olduğu belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Polis ekipleri adresleri didik didik etti, uyuşturucu aradı. 

Bazı şüpheliler uyarılara rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine devreye koçbaşı girdi. Kapılar kırıldı. 

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı asayiş denetiminde yüklü mitarda uyuşturucu madde ele geçirildi 

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgualnmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 
Etiketler; #Kadıköy #Asayiş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.