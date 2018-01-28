Yolda yürüyen 17 yaşındaki genç kızı darbettiği ileri sürülen ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de yolda yürüyen 17 yaşındaki genç kızı darbettiği iddia edilen ve adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yolda yürümekte olan B.G.K. adlı 17 yaşındaki genç kızı yumruk atmak suretiyle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.K.G, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Şüphelinin serbest bırakılması üzerine mağdur B.G.K'nın ailesi, kızlarının psikolojisinin bozulduğunu ve şüphelinin evlerinin yakınlarında dolaştığına dair duyumlar aldıklarını belirterek A.K.G. hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tekrar gözaltına alınmasına karar verdi. Bu kapsamda gözaltına alınan A.K.G. tekrar gözaltına alınarak Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Burada nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan şüpheli, "kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



"Kadınların özgürce dolaşma haklarına müdahale"

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, şüphelinin ikrar içeren savunması, müşteki ve tanık anlatımları, teşhis tutanağı, güvenlik kamerası izleme tutanağı, mağdura ait adli muayene raporu birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin üzerine atılı suçun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesindeki tutuklama sebebi olarak sayılan suçlardan olduğu belirtilen kararda, bimekan şekilde sokaklarda yaşayan şüphelinin serbest bırakılması halinde kaçma şüphesi bulunduğu, sebepsiz yere mağdura gerçekleştirmiş olduğu eylemin, kişilerin, özellikle kadınların özgürce güven içerisinde dolaşma haklarına müdahale anlamına gelmesi sebebiyle toplumsal anlamda taşıdığı önem, şüphelinin serbest bırakılması halinde mağdura ve ailesine baskı yapma girişiminde bulunma ihtilmali bulunduğu gerekçeleriyle tutuklama tedbirinin ölçülü ve gerekli olduğu vurgulandı.

Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, bu nedenle şüpheli hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri kararının kaldırılarak, tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.