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Kadıköy'de vakıf binasında korkutan yangın

İstanbul Kadıköy'de, vakıf binası olarak kullanılan 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy'de vakıf binasında korkutan yangın

Kadıköy Bostancı Mahallesi Taşlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Doç.Dr. Fahri Atabey Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı'nın bulunduğu 3 katlı ahşap binada saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının başlamasıyla içeride bulunanlar dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine Olay yerine Kadıköy, Erenköy, Maltepe, Ümraniye'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle itfaiye ekipleri, polis eşliğinde ters yönden olay yerine gelmek zorunda kaldı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. 

İtfaiye ve polis yangınla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kadıköy
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