Kadıköy sahilinde feci olay! 4 engelli vatandaş denize düştü, 1 kişi yaşamını yitirdi

Kadıköy’de sabah saatlerinde yaşanan olayda, 4 engelli vatandaşın denize düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi kurtarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kadıköy rıhtımda, Adalar İskelesi’nin yanında meydana geldi.

İddiaya göre, 2’si işitme engelli, 2’si görme engelli 4 arkadaş iskelede yürüyüş yaparken, gruptan biri denize düştü. Arkadaşlarını kurtarmak isteyen diğer 3 engelli vatandaş da suya atladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize düşen kişileri çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesine rağmen 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yapılan müdahalelerle sağ olarak kurtarıldı.

Görgü tanıkları olayı anlattı

Olay anına tanık olan İbrahim Aydın, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Denize düşenleri bir asker arkadaş kurtardı. 4 kişi vardı, sağır ve dilsizlerdi. Bir tanesi meraktan denize bakarken düştü, diğerleri de kurtarmak için denize atladı. 3’ü kurtuldu.”

Bir diğer tanık Abbas Dursun ise şunları söyledi:

“Ben bağırınca insanlar koşarak geldi. Asker bir çocuk atladı, kurtardı. Ama bir tanesi vefat etti. 4 kişilerdi.”

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, denize düşenleri kurtaran asker ve vatandaşların kahramanlıkları çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.