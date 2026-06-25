Kadıköy'de bir kafede dehşet anları! Genç çalışanı ölesiye darbetti...

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dün öğle saatlerinde bir kafeye gelen Ö.F.K. bilinmeyen bir nedenle kafede çalışan B.Y.'yi (21) tekme ve yumruklar atarak darbetti.

İhbar üzerine adrese hızla acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, saldırı nedeniyle vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen kafe çalışanı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, gözü dönmüş şüphelinin kafe çalışanını acımasızca darbetmesi ve gerçekleştirdiği saldırının hemen ardından hızla olay yerinden kaçtığı anlar net bir şekilde yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI: ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayın ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli Ö.F.K., polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı çalışma neticesinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.