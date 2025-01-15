Kadıköy’de denizde müsilaja benzer kirlilik görüldü!

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde deniz yüzeyinde müsilaja benzer kirlilik tespit edildi. Bostancı Sahili’nde meydana gelen kirlilik, çevre sakinlerinin de dikkatini çekti. 2021’de Marmara Denizi’ni etkileyen müsilajın izleri yeniden görüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kadıköy’de denizde müsilaja benzer kirlilik görüldü!
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İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Bostancı Sahili’nde deniz yüzeyinde müsilaja benzer bir kirlilik görüldü. Çevre sakinlerinin fark ettiği kirlilik, endişelere yol açtı. Özellikle iskele tarafında yoğunlaşan bu kirli görüntü, Marmara Denizi’nde 2021 yılında büyük bir çevre felaketi yaratmış olan müsilajı hatırlattı.

2021 yılında Marmara Denizi, müsilaj nedeniyle büyük bir çevresel kriz yaşamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajın etkilerini azaltmak için başlattığı temizlik seferberliği ile bu sorunun üstesinden gelmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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