Kadıköy'de egzoz denetimi: Aracı bağlanan sürücü Mersin'e otobüsle dönecek

İstanbul’da trafik denetimlerini sürdüren ekipler, Kadıköy’de gerçekleştirdikleri uygulamada kurallara aykırı egzoz kullandığı belirlenen bir sürücüyü durdurdu.

Denetim noktasında yapılan incelemelerde aracın egzoz sisteminin standartlara uygun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye cezai işlem uygulanırken araç da mevzuata aykırı egzoz nedeniyle 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Mersin’den İstanbul’a geldiği öğrenilen sürücü, yaşadığı duruma tepki göstererek memleketine otobüsle dönmek zorunda kalacağını ifade etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye rahatsızlık veren modifiye egzoz kullanımına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.