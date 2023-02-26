Kadıköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gece saatlerinde feci bir trafik kazası gerçekleşti. Yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken içindeki 3 kişi de yaralandı.

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Kadıköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü - Resim: 1 1 3

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gece saatlerinde geci bir trafik kazası yaşandı. 34 DCN 613 plakalı otomobil, İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy Hasanpaşa yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kadıköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü - Resim: 2 2 3

Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü - Resim: 3 3 3

Kaza nedeniyle İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.