Kadıköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gece saatlerinde feci bir trafik kazası gerçekleşti. Yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken içindeki 3 kişi de yaralandı.
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gece saatlerinde geci bir trafik kazası yaşandı. 34 DCN 613 plakalı otomobil, İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy Hasanpaşa yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.