Kadıköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.