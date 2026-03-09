Kadıköy’de film gibi soygun: Balkondan girip 2 kadını bağladılar!

Olay, 5 Mart sabahı erken saatlerde Kadıköy ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki daireyi hedef alan üç şüpheli, yanlarında getirdikleri seyyar merdivenle harekete geçti. Şüphelilerden biri sokakta gözcülük yaparken, diğer ikisi merdiven yardımıyla balkona tırmanarak içeri girdi.

EVDEKİLERİ BAĞLAYIP KASAYI BOŞALTTILAR

Daireye giren saldırganlar, evde bulunan N.F.P. ile bakıcı olarak çalışan M.K'yi bağlayarak etkisiz hale getirdi. Ardından yatak odasına yönelen şüpheliler, buradaki kasayı açarak içinde bulunan 1 milyon lira nakit para ve ziynet eşyalarını çaldı.

Gaspçılar olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından kendi imkanlarıyla bağlarından kurtulan kadınlar, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadelerini alarak zanlıları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

HAVALİMANINDA KAÇARKEN YAKALANDI

Polis ekiplerinin Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda şüphelilerden 35 yaşındaki T.A. yakalandı. T.A.'nın ikametinde yapılan aramalarda 46 bin 900 lira nakit para ile 2 altın bileklik ve bir kolye ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında, zanlılarla irtibatlı olduğu değerlendirilen A.S. de gözaltına alındı. Olayın diğer faili 26 yaşındaki F.A. ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanı görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, adli makamlara sevk edildi.