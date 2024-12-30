Kadıköy'de kafesli yılbaşı partisi hazırlığı: 25 kişi gözaltına alındı, ele geçirilenler dikkat çekti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını belirledi.

Yapılan incelemelerde, bu videoların daha önce 4 suç kaydı bulunan T.T. ve 2 suç kaydı olan L.S. adlı kişiler tarafından yayınlandığı tespit edildi.

Ekipler ayrıca şüphelilerin Kadıköy’de bir kafede yılbaşı öncesi parti düzenleme hazırlığı içinde olduğunu belirledi.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, internet üzerinden bilet satışı yaptığını belirledi. Polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi.

Operasyonda 2 organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden müşteri olarak değerlendirilen 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.