Kadıköy’de korkutan yangın: Tarihi binada bir kişi hayatını kaybetti

Kadıköy’de restorasyon çalışmaları süren tarihi bir binada çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede binayı sararken, itfaiyenin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Bina içinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kadıköy’de korkutan yangın: Tarihi binada bir kişi hayatını kaybetti
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Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak’ta bulunan ve geçmişte karakol olarak kullanılan tarihi binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Restorasyon çalışmaları devam eden üç katlı binada başlayan alevler, kısa sürede yapının tamamını sardı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi Kadıköy İtfaiyesi ekipleri yaparken, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için ekipler üç ayrı noktadan söndürme çalışması başlattı.

Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.

YANGIN SONRASI ACI MANZARA

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, binanın ikinci katında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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