Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu

İstanbul'da yaşanan su kesintisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. Su kesintisinin etkileyeceği ilçeler de belirlendi.

İSKİ'nin son dakika açıklamasına göre, 23 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak olan su kesintisi bugün 12.00'ye kadar devam edecek. İlçedeki vatandaşlara kısa mesaj (SMS) ile bildirilen bu kesinti süresince su temin edilmeyecek.