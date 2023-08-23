Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçelerdeki vatandaşlar İSKİ tarafından önceden bilgilendirildi. Kadıköy'de şebeke arızası nedeniyle suların kesileceğini duyuran İSKİ suların kullanıma açılacağı saati de bildirdi.

Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
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İstanbul'da yaşanan su kesintisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. Su kesintisinin etkileyeceği ilçeler de belirlendi.

İSKİ'nin son dakika açıklamasına göre, 23 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak olan su kesintisi bugün 12.00'ye kadar devam edecek. İlçedeki vatandaşlara kısa mesaj (SMS) ile bildirilen bu kesinti süresince su temin edilmeyecek.

Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu - Resim : 1

İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Baraj doluluk oranları ne kadar? İSKİ son verileri açıkladıİstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Baraj doluluk oranları ne kadar? İSKİ son verileri açıkladıGündem
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