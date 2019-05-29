Kadim şehirlerimizden Diyarbakır'ın "kalbi" kazılıyor. 5 bin yıllık Amida Höyük'te başlatılan kazı çalışmasıyla geçen yıl tespit edilen gizli tünelin tamamı ortaya çıkarılacak

5 bin yıllık geçmişi ile Amida Höyük, Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendiriliyor.



Sur ilçesindeki tarihi alanda geçtiğimiz yıl heyecan verici bir gizli tünel bulundu. Dicle Üniversitesi bölgede arkeolojik çalışmalara başladı.



Höyük sadece Diyarbakır için değil Türkiye'nin köklü tarihine ışık tutuyor. Çünkü bölge Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklu medineyetlerine ev sahipliği yaptı.



Amida Höyük'te bu yıl yürütülecek arkeolojik kazılara başlandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız yeni çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Kazı çalışmasını Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de izledi.



Bu yılki kazılarda sarayın mozaik ve çinili avlusunun tamamen ortaya çıkarılacak. Artuklular döneminde bilim ve kültür merkezi olarak kullanılan sarayda ünlü İslam alimi El-Cezeri'nin çalışmalarının izi sürülecek.





ulusal.com.tr