Kadim Türk geleneği Hatay’da yaşatılıyor: Yüzlerce kişi Nardugan Bayramı için buluştu

Her yıl yıl sonunda Türk toplulukları arasında kutlanan Nardugan Bayramı, Hatay’da geleneklere uygun törenlerle karşılandı. Kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Hatay’da Nardugan Bayramı, geleneksel ritüeller eşliğinde kutlandı. İslamiyet öncesi Orta Asya ve Anadolu geçmişine dayanan Nardugan, Türklerde ve Sümerlerde yeni yıl bayramı olarak biliniyor.

Törenlerin açılışını Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Cerrahoğlu yaptı. Cerrahoğlu, konuşmasında büyük bir millet olunduğunu vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalarda Orta Asya geleneği yeniden yaşatıldı. Programda şiirler okundu, çam ağacına dilekler asıldı. Törene katılanlara tavuklu pilav ikram edildi.

Öz Türk Kül Töresi Araştırmacısı Zeki Yüncüoğlu da törende yaptığı açıklamada, Türk gelenek ve göreneklerini yaşatmayı amaçladıklarını belirterek Nardugan Bayramı’nın tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay bayram
