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Kadın balıkçıların varlığı güvence altına alınacak

Beyşehir Gölünde avlanan kadın balıkçıların desteklenmesi kararı alındı. "Anadolu'ya ağ atan kadın balıkçılar" projesiyle kadınların meslekteki varlığı güvence altına alınacak

Kadın balıkçıların varlığı güvence altına alınacak

Balıkçılık sadece erkeklerin yapabileceği bir iş değil. Beyşehir Gölü'nün Gedikli Köyü kısmında geleneksel aile balıkçılığı çatısı altında kadın ve erkek birlikte çalışıyor.

Kadınlar eşlerine yardım için değil, teknenin çalışanı olarak balıkçılık yapıyor.

Kadınların daha iyi avlanabilmesi için "Anadolu'ya ağ atan kadın balıkçılar" projesi geliştirildi.

Proje kapsamında Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan, Kıyakdede, Fele, Karayaka ve Sarıyaka köyleri Gedikli köyü meydanında toplandı.

Köylülere balıkçılığın önemi ve sorunları anlatıldı.  

Projeyle, balıkçıların ihtiyaçları gözetilerek mesleğine devam etmelerinin sağlanması hedefleniyor. 

Bölgede avlanan kadın balıkçılar ise ağ ve mazotun pahalı olmasından yakınıyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #kadın #anadolu #balık #beyşehir
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