Kapılarını ziyaretçilere açan İzmir 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Üretici kadınları da bir araya getirdi. Kurdukları kooperatiflerle "Üretimde bizde varız" diyen kadın çiftçiler, daha fazla üretmek için destek bekliyor

Kadınlar kolları sıvadı. İzmir İl Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık fuarında üreten kadınlar biraraya geldi.



İzmir İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Belgin Sıtkı kadın çiftçilere özgüven vermek ve ürünlerini tanıtmak istediklerini dile getirdi.



Kimi Bayındır’dan kimi Beydağ’dan kimi ise Karabağlar'ın Ovacık Mahallesinden katıldı fuara.



Kadın çiftçiler ürünlerini Ulusal Kanal aracılığı tanıttı.



Kadın çiftçiler seslerini duyan kadınlara "üretimden kopmayın” mesajı verdi.



"Üretimde biz de varız" diyen kadın çiftçiler devletin ve yatırımcıların desteklerini bekliyor.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA

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