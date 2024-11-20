Kadın girişimciler başarıda yarıştı

Kadın girişimciler üretimde, istihdamda, ihracatta yarıştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde düzenlenen “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. Ödüllü girişimci kadınlar çalışmalarını Ulusal Kanal'a anlattı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Kadınlar hayatın her alanında başarılarıyla öne çıkıyor. Değişik sektörlerde çalışan kadın girişimciler üretimde, istihdamda, ihracatta yarıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Girişimci Kadın Gücü Yarışması düzenlendi.

Yarışma “İhracatını en çok artıran kadın girişimci”, “En hızlı büyüyen kadın girişimci”, “En çok dijitalleşen kadın girişimci” ve “En çevre dostu kadın girişimci” kategorilerinde yapıldı.

Başarılı kadınlara ödüllerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk verdi.

Ödüllü kadın girişimciler başarıya ulaşma süreçlerini Ulusal Kanal'a anlattı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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