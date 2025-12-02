Kadına şiddet ve medyanın rolü Maltepe’de tartışıldı: Çözüm Atatürk devrimlerinde

İstanbul Maltepe’de kadına şiddet ve medyanın etkisi masaya yatırıldı. CKD Maltepe Şube Başkanı Sibel Karaoğlu, çözümün Atatürk devrimlerinde olduğunu söyledi, kadının üretimde daha çok yer alması gerektiğini belirtti.

Bahtiyar Bodur Bahtiyar Bodur
Yayınlanma:

İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Kadına Şiddet ve Medyanın Rolü” başlıklı panelde, kadına yönelik şiddetin toplumsal boyutu ve medya içeriklerinin bu süreç üzerindeki etkileri tartışıldı. Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Maltepe Şubesinin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, kadınların üretim hayatında ve toplumun tüm alanlarında daha güçlü biçimde yer alması gerektiği vurgulandı.

Panelde konuşan CKD Maltepe Şube Başkanı Sibel Karaoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde temel çözümün Atatürk devrimleriyle kazanılan haklarda olduğunu belirtti. Karaoğlu, kadının üretimde daha fazla yer almasının hem ekonomik bağımsızlık hem de sosyal güçlenme açısından kritik olduğunu ifade etti.

Etkinlikte ayrıca televizyon programlarında şiddetin normalleştirilmesine ilişkin eleştiriler dile getirildi. Konuşmacılar, medyanın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve toplumda şiddeti teşvik eden içeriklere karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Panel katılımcıları, kadınların üretimden siyasete, kültürel yaşamdan toplumsal kararlara kadar her alanda eşit biçimde yer almasının Türkiye’nin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

CKD maltepe kadına şiddet
