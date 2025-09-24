Kadına şiddette skandal karar: Eşini biber gazı ve bıçakla yaraladı, pişmanlık indirimi aldı
Samsun’un Canik ilçesinde geçen yıl eşini bıçaklayarak ağır yaralayan koca, yeniden yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasından 5 yıl 20 ay hapis cezasına indirildi. İstinaf mahkemesi, sanığın olay sonrası pişmanlık göstermesini gerekçe gösterdi.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde geçen yıl temmuz ayında yaşandı. İddiaya göre, oğlu F.Y.’nin kumar borçları nedeniyle bunalıma giren M.Y. (52), evlerinin mutfağında eşi E.Y.’ye (51) önce biber gazı sıktı ardından bıçakla saldırdı. İki çocuk annesi kadın kanlar içinde yere yığılırken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
12 YIL 6 AY CEZA VERİLMİŞTİ
Olayın ardından Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, “eşini öldürmeye teşebbüs” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU
Sanığın avukatlarının itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. Mahkeme, M.Y.’nin olay sonrası pişmanlık gösterdiğini, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediğini ve eşine müdahalede bulunduğunu dikkate alarak verilen cezayı bozdu.
Yeniden Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan M.Y., bu kez “kasten yaralama” suçundan 5 yıl 20 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı