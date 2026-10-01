Kadınlar gününde eşini öldürmüştü! Sermin Bacak cinayeti davasında karar

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavaklıdere'de eşi Sermin Bacak'ın ölümüne yol açan Ali Bacak'ı eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşanmıştı.

Davanın ikinci duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Bacak, avukatı ve sanığın ablası Şengül Şahin katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını duruşmada yineledi ve sanığın hiçbir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Gültekin Akça da önceki savunmalarını tekrarladı ve suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Akça'nın tahkikatın genişletilmesine ilişkin talebini mahkeme heyeti reddetti.

"KESİNLİKLE YAPMADIM"

Karar öncesinde son sözü sorulan Ali Bacak, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Bacak, "Kesinlikle bu eylemi yapmadım" dedi ve eşine zarar vermediğini savundu. Olay sırasında eşine tampon uyguladığını da öne sürdü.

ABLASI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada sanığın ablası Şengül Şahin de tanık sıfatıyla dinlendi. Şahin, kardeşini pankreas rahatsızlığı nedeniyle ziyaret ettikleri sırada yaşandığını belirttiği geçmiş bir olaya ilişkin beyanda bulundu. Şahin'in anlattığına göre olay yaklaşık 15 yıl önce meydana geldi. Kardeşinin eski eşi yüzünden bir tartışma çıktı, tartışma büyüyünce bıçak ve tüfek kullanıldı. Şahin, olay sırasında kardeşinin kendilerine evden çıkmalarını söylediğini de ifade etti.

Tarafların beyanları alındıktan sonra mahkeme heyeti kararını duyurdu. Heyet, Ali Bacak'ı eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi. Takdiri indirim hükümleri de uygulanmadı.