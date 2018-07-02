Denizli- Aydın yolu Gencellidere Mahallesi yakınındaki restoranın tuvaletinde, dün akşam, yerde peçeteye sarılı kamera olduğunu fark eden kadın, durumu restoran yetkililerine ve jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kameranın hafıza kartını incelemeye aldı. Hafıza kartındaki görüntülerden kamerayı tuvalete koyan kişinin M.Ö.T. olduğu belirlendi. Restoranın yakınında oturduğu tespit edilen M.Ö.T., jandarma tarafından takip edilip, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. M.Ö.T.'nin evinde yapılan aramada bulunan fotoğraf makinesi ve bilgisayara da incelenmek üzere el koyuldu. M.Ö.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.