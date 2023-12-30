Kadınlar Üretimle Hayat Buluyor! Bursa Büyükşehir Belediyesi Hem Üretime Hem Satışa Destek Oluyor

Kadınların el emeği göz nuru ürünlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi geniş kitlelere ulaştırıyor. Kadınların iş yaşamını destekleyen belediye, pazarlama konusunda da yol gösteriyor.

Bursa’da kadın istihdamına yönelik geliştirilen projeler kapsamında üreten kadın kooperatif ve dernekleri ürünlerini BURFAŞ ve BESAŞ aracılığıyla satıyor.

17 ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatif ve dernekleri belediye ekipleri tarafından tek tek ziyaret edilip ihtiyaçlar tespit edildi.

Yer tahsisinden üretim malzemelerinin teminine kadar sürece katkı sağlayan belediye ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına da imkan sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla, kadınların ürettiği ürünler için destekleme alımları başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugüne kadar 90’a yakın kooperatif ve derneğe ulaştıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi kadın kooperatifi ve derneklerine desteği arttırarak sürdürecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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