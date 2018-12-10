İzmir’in Urla ilçesinde taş ocaklarına karşı mücadele büyüyor. Vatandaşlar bölgede kurulması planlanan taşocağına tepkili. Çünkü taş ocağı, Dünyanın en çevreci köyüne ve halkın önemli geçim kaynağı olan zeytinciliğe ağır darbe indirecek.

Köyün kekikçi teyzesi soruyor. Cevap ise hayır. Nedeni Urla’nın Gülbahçe, Yağcılar, Balıklıova mahallelerinde taş ve mermer ocaklarından çıkan toz.



Çıkan toz bölgede yetiştirilen tarım ürünlerine zarar veriyor



Yeni yapılacak taş ocağının adresi ise Urla ilçesinin Balıklıova ile Kadıovacık mahalleleri arasında kalan Bulabaş tepe mevkii.



Nitelikli koruma alanı içindeki mevkii için İzmir Valiliğince 17 Ağustos 2018 tarihinde "Çevresel etki değerlendirme raporu gerekli değildir" kararı verildi.



Avukat Şehrazat Mercan sonuç alana kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Geçimini zeytincilikten sağlayan vatandaşlar bölgede taş ocağı açılmasını istemiyor.



Balıklıova Amaçlar Derneği Başkanı Dilek Ülkü, Kadıovacık’ta açılacak ocağın yarımadada bulunan ocaklardan farklı olduğunu söyledi.



Karbon salınımı az olan Kadıovacık aynı zamanda Dünyanın en çevreci köyü olma özelliğini taşıyor.



Kadıovacık köy muhtarı Nazif Çakıroğlu neden taş ocağı istemediklerini Ulusal Kanal’a anlattı.



Kadıovacıklı kadınlar taş ocağına karşı verilecek hukuki mücadelenin mali kaynağını kendi elleri ile yetiştirip yaptıkları ürünleri satarak sağlıyorlar.



Taş ocağına karşı verilen mücadeleye destek verenler arasında Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’da var. Uyar taş ocağına karşı verilen mücadeleyi Ulusal Kanal’a anlattı.



Eyleme Vatan Partisi, CHP ve İYİ Parti de destek verdi. Vatan Partisi ilçe başkanı Hayrettin Akay birlikte mücadele vurgusu yaptı.



Eylem köy içerisinde yürüyüş yapılmasıyla son buldu.



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