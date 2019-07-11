banner1005
Adrese teslim ihaleye mahkeme 'dur' dedi
Adrese teslim ihaleye mahkeme 'dur' dedi
Kum Zambakları tehdit altında
Kum Zambakları tehdit altında
Türkiye'den 'Uygur' kararı
Türkiye'den 'Uygur' kararı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk güçlükle kurtarıldı

Düzce'de, cam kenarında oyun oynarken kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu ekipler kurtardı.

Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk güçlükle kurtarıldı

Düzce'de, cam kenarında oyun oynarken kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu ekipler kurtardı. 

Alınan bilgiye göre, kalıcı konutlar 10. bölgede yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğu evlerinin yanında oyun oynarken kafasını cam kenarındaki demir korkuluklara sıkıştırdı. 

Anne ve komşuları, çocuğu bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Evin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarıdan müdahalede bulunan ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. 

Evin kapısının çilingirle açılmasının ardından, korkudan ağlayan kız çocuğu annesine sarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.