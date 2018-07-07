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Kafede bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziosmanpaşa'da bir kafede iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kafede bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1027. Sokak üzerinde bulunan bir kafe önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavga sırasında A.H. isimli kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan A.H. ise yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kafede bulunan müşteriler dışarı çıkarken, kafe sahibi de durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine şerit çekerek önlem alan polis ekipleri, kafede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polis, iş yeri sahibinden alınan bilgiler doğrultusunda kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 
KAÇAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler, gece boyunca yaptığı çalışma sonrası kaçan üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Gaziosmanpaşa #kafe #silahlı kavga
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