Kafede dehşet anları! Menemen ocakta kaldı, mutfak tüpü patladı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafenin mutfak bölümünde tüp patladı.
Olay, ilçede yer alan kafenin mutfak bölümünde olağan işleyişin sürdüğü esnada gerçekleşti. Ocakta menemen bırakılmasının ardından, henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü mutfak tüpü büyük bir şiddetle infilak etti.
Meydana gelen patlamanın sarsıntısıyla birlikte kafenin camları tamamen kırıldı. İçerideki eşyalar ve mutfak malzemeleri etrafa savrularak kullanılamaz duruma geldi ve iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
Patlamanın gerçekleştiği saniyelerde işletme sahibi Yüksel Ova'nın konumlandığı yer, olası bir yaralanmanın önüne geçti.
Olay sırasında mutfaktan uzakta, kasa bölümünde duran Yüksel Ova ve o an kafede bulunan diğer kişiler şiddetli patlamayı yara almadan atlattı.
Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ancak kafede bulunanlara büyük bir panik yaşatan olay, saniye saniye kayıt altına alındı. İş yerinde ciddi maddi zarara neden olan şiddetli patlama anı, kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.