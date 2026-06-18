Kafede dehşet anları! Menemen ocakta kaldı, mutfak tüpü patladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafenin mutfak bölümünde tüp patladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kafede dehşet anları! Menemen ocakta kaldı, mutfak tüpü patladı - Resim: 1

Olay, ilçede yer alan kafenin mutfak bölümünde olağan işleyişin sürdüğü esnada gerçekleşti. Ocakta menemen bırakılmasının ardından, henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü mutfak tüpü büyük bir şiddetle infilak etti.

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Kafede dehşet anları! Menemen ocakta kaldı, mutfak tüpü patladı - Resim: 2

Meydana gelen patlamanın sarsıntısıyla birlikte kafenin camları tamamen kırıldı. İçerideki eşyalar ve mutfak malzemeleri etrafa savrularak kullanılamaz duruma geldi ve iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

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Kafede dehşet anları! Menemen ocakta kaldı, mutfak tüpü patladı - Resim: 3

Patlamanın gerçekleştiği saniyelerde işletme sahibi Yüksel Ova'nın konumlandığı yer, olası bir yaralanmanın önüne geçti.

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Kafede dehşet anları! Menemen ocakta kaldı, mutfak tüpü patladı - Resim: 4

Olay sırasında mutfaktan uzakta, kasa bölümünde duran Yüksel Ova ve o an kafede bulunan diğer kişiler şiddetli patlamayı yara almadan atlattı.

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Kafede dehşet anları! Menemen ocakta kaldı, mutfak tüpü patladı - Resim: 5

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ancak kafede bulunanlara büyük bir panik yaşatan olay, saniye saniye kayıt altına alındı. İş yerinde ciddi maddi zarara neden olan şiddetli patlama anı, kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Hakkari mutfak tüpü