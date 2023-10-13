Kafes Operasyonu Çetelerin Başına Balyoz Gibi İndi

İçişleri Bakanlığı Kafes Operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez merkez Tekirdağ. Tekirdağ merkezli 8 ilde yapılan "Kafes Operasyonu" kapsamında "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Kafes Operasyonu Çetelerin Başına Balyoz Gibi İndi
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Kafes, Kahramanlar, Kıskaç operasyonları ile terör örgütleri, suç örgütleri bir bir çökertiliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kafes Operasyonu" kapsamında "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Tekirdağ merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında kasten yaralama, nitelikli yağma, şantaj ve rüşvet gibi suçların tespit edildiği belirtildi.

Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, "Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

# operasyon # Kafes
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