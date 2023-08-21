Kağıt ipten çanta ve şapka örerek iki çocuğunu üniversitede okutuyor!

Burhaniye ilçesinde, kağıt iplerden ördüğü çanta ve şapkaların geliri ile iki çocuğunu üniversitede okuttuğunu anlatan Semiha Yener, örgü işini başkalarına da öğretmeye hazır olduğunu söyledi.

Kağıt ipten çanta ve şapka örerek iki çocuğunu üniversitede okutuyor!
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Burhaniye’de ev hanımı Semiha Yener, 2 yıl önce bir arkadaşından öğrendiği ip örme çantaları satarak aile ekonomisine destek oluyor. Ören Meydanı'nda açtığı stantta şapka ve çantaları satan Yener, bir taraftan da üretmeye devam ediyor. Çanta örmeyi sevdiğini anlatan Yener, sanatını başkalarına da öğretmeye hazır olduğunu söyledi. Yener, ürettiklerini 200 ile bin lira arasında fiyatlarla sattığını ifade etti.

Kağıt ipten çanta ve şapka örerek iki çocuğunu üniversitede okutuyor! - Resim : 1

''TERAPİ GİBİDİR. HEM İNSANI RAHATLATIYOR, HEM EVİNİZE, BÜTÇENİZE DESTEK OLUYOR''

Çantaların geliri ile çocuk okuttuğunu belirten Semiha Yener, “Ben bu işi iki senedir yapıyorum, Bir arkadaşımdan öğrendim. İki tane çocuk okutuyorum. Bundan gelen gelirle çocuklarıma katkıda bulunuyorum. Herkese de öneriyorum. Terapi gibidir. Hem insanı rahatlatıyor, hem evinize, bütçenize destek oluyor. Çantalarımız kağıt ipten oluşuyor. Şapka yapıyoruz. Küçük çantalar yapıyoruz. Gayet güzel modellerimiz var. Kim isterse yardımcı da olurum. Örnekleri de verebiliriz. Herkese de yardıma açığız” dedi.

Kağıt ipten çanta ve şapka örerek iki çocuğunu üniversitede okutuyor! - Resim : 2

Kağıt ipten çanta ve şapka örerek iki çocuğunu üniversitede okutuyor! - Resim : 3

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# kadın # girişimci # kağıt # çanta # şapka
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